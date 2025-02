Omtzigt hoopt dat Merz snel regering weet te vormen

DEN HAAG (ANP) - NSC-leider Pieter Omtzigt spreekt de hoop uit dat Duitsland na de verkiezingen snel een nieuwe regering heeft onder leiding van Friedrich Merz. Het CDU van Merz en zusterpartij CSU werden de grootste, gevolgd door de rechtsradicale Alternative für Deutschland. "Migratie, bestaanszekerheid en geopolitieke ontwikkelingen waren belangrijke thema's", benadrukt Omtzigt.

Hij feliciteert Merz, het CDU en CSU in zijn bericht op X. Merz heeft aangegeven snel een nieuwe regering te willen vormen die "die de problemen" in Duitsland oplost. Het land heeft onder meer last van een kwakkelende economie en kampt met illegale migratie.