Omtzigt tegen kabinet: houd onenigheid binnenskamers

DEN HAAG (ANP) - NSC-leider Pieter Omtzigt roept het kabinet met klem op te voorkomen dat het op straat komt te liggen als zij het ergens oneens over zijn. Anders kan volgens hem niet in een veilige omgeving worden gewerkt aan het overbruggen van verschillen en het oplossen van problemen.

Wat Omtzigt betreft mag het "keihard knetteren" in het nieuwe kabinet. "Misschien heeft het dat de afgelopen jaren te weinig gedaan. U zult binnenkamers het met elkaar oneens moeten zijn, want het zijn vier totaal verschillende partijen. Maar u zult het ook binnenskamers moeten houden."

Daar houdt Omtzigt in eerste instantie premier Dick Schoof en de vicepremiers Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD), Eddy van Hijum (NSC) en Mona Keijzer (BBB) voor verantwoordelijk. Hij roept hen op om "alstublieft, alstublieft" te voorkomen dat ruzies meteen in de krant of op social media komen te staan. "Werk daar aan."

Tijdens het debat over de regeringsverklaring ontstond eerder rumoer rond Agema. Schoof had net bij herhaling afstand genomen van eerdere uitlatingen van de nieuwe zorgminister over moslima's die een hoofddoek dragen, toen Agema een tweet plaatste waarmee zij die uitspraken juist kracht leek te willen bijzetten.

Dat leidde tot woedende reacties bij oppositiepartijen. Schoof nam de vicepremiers daarop apart en erkende na een korte schorsing van het debat dat dit niet had moeten gebeuren. De kwestie wordt vrijdag verder besproken in de ministerraad, zei hij.