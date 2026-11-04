Omwonenden dagvaarden Chemours om PFAS-uitstoot

DORDRECHT (ANP) - Chemieconcern Chemours in Dordrecht zou zo snel mogelijk moeten stoppen met het uitstoten van PFAS-stoffen en een schadevergoeding moeten betalen aan circa 550.000 mensen die woonachtig zijn in Dordrecht en omstreken. De stichting PFAS Vrij Green Claim wil dat afdwingen bij de civiele rechter en is officieel een collectieve rechtszaak gestart.

Inmiddels hebben "vele duizenden" mensen zich aangesloten bij de massaclaim, zegt de stichting. De dagvaarding werd woensdag symbolisch aan Chemours aangeboden door bestuursleden.

Volgens PFAS Vrij zijn omwonenden jarenlang blootgesteld aan PFAS-stoffen die Chemours uitstootte en in het water, de lucht en het milieu belandden. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die worden gebruikt voor onder meer antiaanbaklagen in pannen. Ze worden in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker en vruchtbaarheidsproblemen.