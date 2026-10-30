Onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta stopt ermee

MOSKOU (ANP/AFP/BELGA) - De onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta heeft aangekondigd te stoppen. De sluiting vindt onder Russische druk plaats, aldus hoofdredacteur Sergej Sokolov.

"Novaja Gazeta houdt op te bestaan", aldus Sokolov in een verklaring op YouTube. "De Russische autoriteiten - de Russische geheime diensten - hebben het redactionele team gedwongen haar werk te beëindigen." Op de website van de Novaja Gazeta staat dat op 9 november "de lichten uitgaan in ons huis waar we dertig jaar hebben gewoond". Vorige week werd Sokolov nog opgepakt nadat zijn huis was doorzocht.

De krant is het belangrijkste onafhankelijke nieuwsmedium dat nog vanuit Rusland opereert. De Novaja Gazeta verscheen vroeger meermaals per week op papier, maar is sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 niet meer gedrukt. Oprichter en toenmalig hoofdredacteur Dmitri Moeratov won een jaar eerder de Nobelprijs voor de Vrede.