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Overleg boerenclubs met Van Essen nog steeds niet klaar

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Gesprekken tussen boerenorganisaties LTO en NAJK en landbouwminister Jaimi van Essen over mogelijke aanpassingen aan zijn stikstofplannen zijn nog steeds niet afgerond. Na een nachtelijke ronde onderhandelingen praten de boerenvertegenwoordigers en de D66-minister vrijdagochtend verder, zeggen bronnen rond het overleg tegen het ANP.
De tijd dringt, want Van Essen wil later op vrijdag in de ministerraad een brief over de uitwerking van zijn plannen bespreken.
De boerenorganisaties zijn hoe dan ook kritisch op de ingrijpende plannen die natuurvergunningen weer op gang moeten helpen. Het kabinet hoopt dat ze aan tafel blijven om erover mee te denken.
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