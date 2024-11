Onbegrip en teleurstelling bij provincie Groningen om houding NAM

GRONINGEN (ANP) - Bij de provincie Groningen heerst "teleurstelling en onbegrip" over de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die niet meer wil meebetalen aan de verbetering van de leefbaarheid en het economisch perspectief in Groningen. "Groningen heeft niet alleen Nederland, maar ook de NAM veel gebracht. Omgekeerd zijn Groningers structureel en op grote schaal door de NAM in de steek gelaten", zegt gedeputeerde Susan Top, die het gasdossier in haar portefeuille heeft.

Via onder meer het Nationaal Programma Groningen investeert het Rijk in de provincie, die veel te lijden heeft onder de gaswinning. De NAM maakte in 2018 afspraken met het Rijk om hier jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan bij te dragen. Het bedrijf acht zich volgens het ministerie nu echter niet langer gehouden aan de afspraken, omdat de gaswinning jaren eerder is gestopt dan destijds het plan was.

Bij de provincie Groningen heerst volgens Top "teleurstelling en onbegrip over de houding van de NAM". De gedeputeerde wijst op de harde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die eerder onderzoek deed naar de gaswinning en de gevolgen ervan. "Herstel, veiligheid en perspectief zijn geen gunsten, maar noodzakelijke voorwaarden om de regio er weer bovenop te helpen. De NAM geeft echter geen blijk van verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoordingsbesef. Daar tillen we zwaar aan."

De gedeputeerde rekent erop dat de rijksoverheid de afspraken nakomt, "ook wanneer de NAM niet meer bijdraagt aan het Rijk". Top: "De regio gaat er dus van uit dat er geen gevolgen zijn voor de bijdragen aan leefbaarheid en perspectief voor Groningen".