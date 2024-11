Experts zien gevaar voor anderen in detentie John S.

ROTTERDAM (ANP) - Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) waarschuwen in een nieuw rapport voor gevaarlijke situaties in de gevangenis waarin John S. (40) een levenslange gevangenisstraf uitzit. "De kans dat het misgaat, achten wij aanzienlijk", zeiden gedragsdeskundigen van het PBC vrijdag op de eerste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak over een fatale schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam.

Op 6 mei 2022 schoot S. een 34-jarige medewerkster van zorgboerderij Tro Tardi en een 16-jarig meisje dood. Twee mensen raakten zwaargewond. Twee dagen ervoor had S. een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen doodgeschoten. De man kreeg daarvoor vorig jaar levenslang opgelegd, nadat het Openbaar Ministerie een celstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging had geëist.

S. zei tegen het hof in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam dat hij nog steeds kampt met zelfmoord- en moordgedachten als hij tegenslagen ervaart. "Ik heb hulp nodig. In mijn hoofd krijg ik beelden van mensen die ik wil doodmaken. Dat vreet ontzettend veel energie", zei S. "Ik wil een ander persoon zijn, niet in dit lichaam zitten. Het liefst wil ik mijn hersencellen eruit gooien."

Onverhoedse geweldsuitbarsting

De gedragsdeskundigen van het PBC maken zich grote zorgen over die moordgedachten. Ze vrezen een "onverhoedse geweldsuitbarsting" in de gevangenis en waarschuwen dat gevangenisbewaarders en medegedetineerden gevaar kunnen lopen. "De eerste fantasieën zijn er al wat hij met een stanleymes kan doen tijdens de arbeidsuren. Je zult professionals nodig hebben die agressieve gedachten tijdig signaleren", aldus de psycholoog. De gedragsdeskundigen adviseren het hof puur voor de veiligheid een verblijf en behandeling in een tbs-kliniek, om de risico's op geweld in te perken.

Het hof had de deskundigen aangesteld voor de vraag of een tbs-behandeling bij S. nog wel zinvol is na een celstraf van dertig jaar. Ze antwoordden dat volledige genezing niet mogelijk is met deze forse persoonlijkheidsproblematiek. "Het is nu al nauwelijks te behandelen, dat zal over dertig jaar niet anders zijn. Zelfs als hij morgen aan zijn tbs begint, zou ik denken dat genezing niet mogelijk is", zei de psycholoog. Een tbs-setting kan S. wel helpen en steunen om met zijn problemen om te gaan. "Hij heeft adequate steigers om zich heen nodig."

Hoger beroep

De zaak in hoger beroep gaat dinsdag verder met het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden. Het OM maakt een week later de strafeis bekend. Het hof doet uitspraak op 17 december.