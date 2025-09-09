Tweede Kamer stemt in met verbod op 'homogenezing'

DEN HAAG (ANP) - Therapieën om homoseksualiteit te 'genezen', worden toch strafbaar. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een wetsvoorstel gestemd van D66 en VVD dat dit regelt. In een debat vorige week was al duidelijk geworden dat de indieners met een aantal aanpassingen sommige tegenstanders aan het twijfelen hadden gebracht.

Met name bij conservatieve partijen lag het voorstel gevoelig. Zij vreesden dat ook "pastorale gesprekken" in kerkelijke kring over bijvoorbeeld gender of seksuele gerichtheid al strafbaar zouden worden. De initiatiefnemers hebben daarom verduidelijkt dat het alleen strafbaar wordt om "stelselmatig" of "op indringende wijze" te proberen iemands seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen.