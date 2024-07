Ondernemers in 'wolvengebied' Leusden zien gasten wegblijven

LEUSDEN (ANP) - Ondernemers in de gemeente Leusden hebben sinds de afsluiting van landgoed Den Treek te maken met annuleringen en een fors teruglopend aantal bezoekers. Een deel van het omvangrijke natuurgebied is sinds donderdag dicht, na twee recente incidenten met een wolf. "We missen nu de passanten; wandelaars en fietsers die spontaan op het terras aanschuiven", zegt Kees Haalboom, eigenaar van pannenkoekenhuis Bergzicht. Hij heeft al bij de gemeente en de provincie Utrecht aangeklopt voor mogelijke compensatie voor gemiste inkomsten.

Het restaurant ligt net buiten het gebied dat met hekken, linten en borden is afgesloten voor bezoekers. "Wij zijn gewoon bereikbaar. Maar de provincie heeft het advies gegeven om het hele gebied te mijden. Het gevolg is dat er nu veel minder mensen komen", zegt Haalboom, die zijn personeelsrooster al heeft afgeschaald. "Er zijn ook annuleringen, vooral van grote groepen en families. Die wilden een boswandeling combineren met een bezoek aan het pannenkoekenhuis, maar ze durven het bos niet meer in."

Bij Veld en Bosch, een omheinde B&B (bed and breakfast) net binnen het afgesloten gebied, haken ook gasten af. "Binnen twee, drie dagen hadden we al vier annuleringen", aldus de eigenaresse van de gastenverblijven. "Eerst corona en nu dit weer. We lopen flink wat geld mis."

Willekeurig

De gedupeerde ondernemers vinden dat het afgesloten gebied willekeurig is gekozen. "Je kan 300 meter verderop wel gewoon het bos in. Maar dat is allemaal hetzelfde bos hè", aldus de eigenaresse van Veld en Bosch. "Er is sprake van schijnveiligheid", zegt Haalboom. "De wolf beperkt zich niet tot het afgesloten gebied en het probleem is ook niet opgelost als het noodbevel over een maand is afgelopen. De afgelopen weken hebben aangetoond dat de wolf niet thuishoort in dit gebied. We hebben behoefte aan duidelijkheid, er moet een keuze gemaakt worden. Wat nu gebeurt, is symboolpolitiek midden in het hoogseizoen. De pijn ligt bij recreanten, toeristen en ondernemers."

Op camping De ReCreatie is het ondanks de aanwezigheid van de wolf goed druk, zegt een woordvoerder. "Maar je weet natuurlijk niet of je iets mist of wat je mist." Volgens hem is er goed overleg met de gemeente en provincie. "We hebben er het volste vertrouwen in dat we straks goede afspraken kunnen maken met de overheden hoe we met de wolf moeten omgaan op de middellange en lange termijn. En ook over eventuele compensatiemaatregelen voor getroffen ondernemers."