Nog geen aanhoudingen voor dodelijke mishandeling Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een 23-jarige man uit Somalië in het centrum van Den Haag afgelopen weekend. Dit zegt een woordvoerder van de politie woensdagochtend. Eerder liet de politie weten op zoek te zijn naar acht verdachten. Het zou gaan om mannen tussen de 18 en 35 jaar oud.

De politie vond het slachtoffer in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond op het Plein. Aan de mishandeling ging volgens de politie een vermoedelijke ruzie vooraf, die aan de Lange Poten begon. Het slachtoffer overleed zondag in het ziekenhuis.

De man verbleef in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard (Noord-Holland). Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat de man daar zonder familie was. Het COA zegt samen met nabestaanden de begrafenis van het slachtoffer te organiseren. Mogelijk komt er ook een herdenking. "Maar wanneer en hoe is nog onduidelijk omdat het politieonderzoek nog loopt", aldus de woordvoerder.

De woordvoerder van de politie zegt dat er nog geen aanleiding is om beelden te delen in de zoektocht naar de verdachten. De politie liet eerder weten camerabeelden van het geweld te hebben.