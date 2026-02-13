ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderwijsassistent krijgt 8 jaar cel en tbs voor kindermisbruik

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:03
anp130226102 1
DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft de 26-jarige Wesley W. uit Helmond veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang seksueel misbruiken van kinderen. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwang geëist.
W. misbruikte de kinderen over een periode van tien jaar, als oppas bij mensen thuis en later als onderwijsassistent op een basisschool in zijn woonplaats. Het jongste slachtoffer was 2 jaar oud, het oudste 10. W. begon met het kindermisbruik toen hij 15 jaar oud was.
W. heeft vrijwel alle feiten op de aanklacht bekend. Hij heeft ook beeldmateriaal gemaakt van het misbruik. W. werd in september 2024 aangehouden. Hij is veroordeeld voor het misbruik van twintig kinderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading