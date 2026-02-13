Onderwijsassistent krijgt 8 jaar cel en tbs voor kindermisbruik

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft de 26-jarige Wesley W. uit Helmond veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang seksueel misbruiken van kinderen. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwang geëist.

W. misbruikte de kinderen over een periode van tien jaar, als oppas bij mensen thuis en later als onderwijsassistent op een basisschool in zijn woonplaats. Het jongste slachtoffer was 2 jaar oud, het oudste 10. W. begon met het kindermisbruik toen hij 15 jaar oud was.

W. heeft vrijwel alle feiten op de aanklacht bekend. Hij heeft ook beeldmateriaal gemaakt van het misbruik. W. werd in september 2024 aangehouden. Hij is veroordeeld voor het misbruik van twintig kinderen.