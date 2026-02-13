ECONOMIE
Schiphol-topman: sneeuwweek geen goed voorbeeld van kwaliteit

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:08
anp130226103 1
SCHIPHOL (ANP) - De start van dit jaar was volgens Schiphol "geen goed voorbeeld van hoe wij kwaliteit willen leveren aan reizigers". Dat zei topman Pieter van Oord vrijdag in een toelichting op de jaarresultaten van de luchthaven. Hij verwees naar de dagenlange verstoringen door het winterweer begin januari, waardoor veel vluchten werden geschrapt en honderdduizenden passagiers werden getroffen.
"Deze disruptie was extreem vervelend voor reizigers en wij beseffen ons dat we vele passagiers hebben teleurgesteld", zei Van Oord. Schiphol laat samen met KLM onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoringen door het winterweer en wat er beter kan. Schiphol hoopt het rapport eind maart te kunnen aanbieden aan de minister, aldus Van Oord.
In de jaarcijfers legde Schiphol nog de nadruk op de passagierstevredenheid, die volgens de luchthaven in 2025 het hoogste niveau in jaren had bereikt. Daarmee beginnen de forse investeringen in de verbetering van de luchthaven zich uit te betalen, aldus Schiphol.
