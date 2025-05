Onderwijswethouder Amsterdam: kind verdient vertrouwd gezicht

AMSTERDAM (ANP) - Het besluit van de basisscholen in Amsterdam om meer leraren en ondersteunend personeel in vaste dienst te nemen, zorgt voor "rust, kwaliteit en gelijke kansen". Dat zegt de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman, die over onderwijs gaat.

De scholen, verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg, hebben afgesproken dat ze de inhuur van externe krachten gaandeweg afbouwen. Het gaat om enkele honderden voltijdbanen. Die mensen moeten in vaste dienst komen. Dat is volgens de scholen beter voor de binding met andere leraren en ook beter voor de kinderen.

Moorman zegt dat ze "pal achter deze koers" staat. "Ieder kind verdient een vertrouwd gezicht voor de klas en een leerkracht die verbonden is met de school", aldus de wethouder.