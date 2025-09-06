ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: dodelijk tramongeluk Lissabon door loslaten kabel

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 22:49
bijgewerkt om zaterdag, 06 september 2025 om 22:57
anp060925122 1
In aanloop naar het dodelijke tramongeluk in Lissabon liet een kabel los die twee wagons met elkaar verbond. Dat komt naar voren uit de eerste onderzoeksresultaten van GPIAAF, de instantie die dergelijke ongevallen onderzoekt.
Op de ochtend voor de crash zou nog een visuele inspectie hebben plaatsgevonden. Toen kwamen volgens onderzoekers geen problemen aan het licht.
De onder toeristen populaire kabeltram Elevador da Glória crashte afgelopen woensdag, met zestien doden tot gevolg. Getuigen vertellen dat een van de trams plots in hoog tempo omlaag reed, ontspoorde en een gebouw ramde.
Snelheid
Het voertuig crashte volgens onderzoekers vermoedelijk met een snelheid van circa 60 kilometer per uur. Het hele incident voltrok zich in minder dan een minuut.
Het ongeval leidde in Portugal tot geschokte reacties. Premier Luís Montenegro sprak over een van de meest tragische gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van zijn land.
Vorig artikel

Opnieuw veel arrestaties in Londen om steun voor Palestine Action

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

ANP-529474028 (3)

AI-slop: hoe een grote berg troep het internet overspoelt

222603184_m

Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt