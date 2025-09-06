Onderzoek: dodelijk tramongeluk Lissabon door loslaten kabel

In aanloop naar het dodelijke tramongeluk in Lissabon liet een kabel los die twee wagons met elkaar verbond. Dat komt naar voren uit de eerste onderzoeksresultaten van GPIAAF, de instantie die dergelijke ongevallen onderzoekt.

Op de ochtend voor de crash zou nog een visuele inspectie hebben plaatsgevonden. Toen kwamen volgens onderzoekers geen problemen aan het licht.

De onder toeristen populaire kabeltram Elevador da Glória crashte afgelopen woensdag, met zestien doden tot gevolg. Getuigen vertellen dat een van de trams plots in hoog tempo omlaag reed, ontspoorde en een gebouw ramde.

Snelheid

Het voertuig crashte volgens onderzoekers vermoedelijk met een snelheid van circa 60 kilometer per uur. Het hele incident voltrok zich in minder dan een minuut.

Het ongeval leidde in Portugal tot geschokte reacties. Premier Luís Montenegro sprak over een van de meest tragische gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van zijn land.