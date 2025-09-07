Sabalenka verslaat Anisimova en wint voor tweede keer US Open

NEW YORK (ANP) - Aryna Sabalenka heeft voor het tweede jaar op rij de titel veroverd in de US Open. De 27-jarige tennisster uit Belarus versloeg in de finale van het grandslamtoernooi in New York de Amerikaanse Amanda Anisimova in twee sets: 6-3 7-6 (3). De partij in het Arthur Ashe Stadium duurde ruim anderhalf uur.

Het is de vierde grandslamtitel voor Sabalenka. De aanvoerder van de wereldranglijst won ook twee keer de Australian Open.

De 24-jarige als achtste geplaatste Anisimova stond voor de tweede keer in een grandslamfinale. Ze verloor in juli de finale van Wimbledon op pijnlijke wijze tegen de Poolse Iga Swiatek met 6-0 6-0. Op weg naar de finale in New York nam ze revanche door Swiatek uit te schakelen in de kwartfinales.

Powertennis

Sabalenka leverde in een onvervalste partij powertennis in de eerste set twee keer haar servicebeurt in en won toch met 6-3. Dat kwam doordat ze Anisimova drie keer brak. De Amerikaanse sloeg snoeiharde ballen die niet altijd binnen de lijnen landden.

In de tweede set plaatste Sabalenka een vroege break en liep uit naar 3-1. Anisimova leek geslagen, maar kwam via een break toch weer terug naar 3-3. Ze leverde vervolgens direct weer haar servicegame in, waarmee ze Sabalenka de kans gaf de partij uit te spelen. Maar de tennisster uit Belarus begon fouten te maken en liet Anisimova weer drie games op rij winnen.

De set mondde uit in een tiebreak en daarin was Sabalenka toch weer overtuigend sterker. Ze kwam 6-1 voor en sloeg raak op haar derde matchpoint.