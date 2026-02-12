ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: geslotenheid hield grote misstanden jeugddorp in stand

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 9:53
anp120226098 1
ROTTERDAM (ANP) - Een gesloten cultuur en gebrek aan toezicht van buitenaf maakten het mogelijk dat kindermishandeling en -misbruik lange tijd konden voortduren in het Jeugddorp De Glind in Gelderland. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze constateren dat het ook nu nog aan openheid schort bij zorgorganisatie Pluryn.
Een "lerende, open houding" is volgens de onderzoekers cruciaal, maar die hebben ze tijdens het onderzoek "onvoldoende ervaren", schrijven ze. "Daarbij leken verschillende redenen een rol te spelen, waaronder bescherming van het belang en de reputatie van de organisatie, en privacywetgeving als argument om geen openheid te bieden."
In De Glind wonen jongeren met complexe problemen. In 2022 werd bekend dat er decennialang misstanden zijn geweest. De onderzoekers hebben daarover onder meer gesproken met oud-bewoners. "De resultaten laten zien dat verschillende vormen van mishandeling voorkwamen, waaronder emotioneel, fysiek en seksueel geweld."
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

Loading