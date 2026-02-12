Onderzoek: geslotenheid hield grote misstanden jeugddorp in stand

ROTTERDAM (ANP) - Een gesloten cultuur en gebrek aan toezicht van buitenaf maakten het mogelijk dat kindermishandeling en -misbruik lange tijd konden voortduren in het Jeugddorp De Glind in Gelderland. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze constateren dat het ook nu nog aan openheid schort bij zorgorganisatie Pluryn.

Een "lerende, open houding" is volgens de onderzoekers cruciaal, maar die hebben ze tijdens het onderzoek "onvoldoende ervaren", schrijven ze. "Daarbij leken verschillende redenen een rol te spelen, waaronder bescherming van het belang en de reputatie van de organisatie, en privacywetgeving als argument om geen openheid te bieden."

In De Glind wonen jongeren met complexe problemen. In 2022 werd bekend dat er decennialang misstanden zijn geweest. De onderzoekers hebben daarover onder meer gesproken met oud-bewoners. "De resultaten laten zien dat verschillende vormen van mishandeling voorkwamen, waaronder emotioneel, fysiek en seksueel geweld."