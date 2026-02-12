Bangladesh na verdrijving leider weer naar de stembus

DHAKA (ANP/RTR/AFP/DPA) - In Bangladesh staan donderdag lange rijen bij stembureaus bij de eerste landelijke verkiezingen sinds de opstand van 2024. De veiligheidsdiensten hebben meer dan 950.000 agenten en militairen ingezet om te waken over het goede verloop van de stembusgang.

Kiezers vertelden persbureau Reuters dat de sfeer vrijer en feestelijker is dan bij voorgaande verkiezingen in het circa 175 miljoen inwoners tellende land. Daar kwam in 2024 een eind aan het 15-jarige bewind van premier Sheikh Hasina. Ze vluchtte na grootschalige protesten naar het buitenland en is later bij verstek ter dood veroordeeld voor het gebruik van dodelijk geweld tegen demonstranten.

Na haar vertrek leidde Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus het land. Hij stapt op als er een nieuwe regering is. "Dit is een feest, een dag van vreugde, een dag van bevrijding, het einde van onze nachtmerrie. Ik feliciteer jullie allemaal", zei de interim-leider nadat hij had gestemd.