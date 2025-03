Onderzoek gestart naar oorzaak brand in panden Arnhem

ARNHEM (ANP) - In de uitgebrande panden in het centrum van Arnhem wordt sinds afgelopen weekend onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Dit meldt de politie maandag. Volgens een woordvoerder was het veilig om naar binnen te gaan.

Vrijdagmiddag waren medewerkers van het Landelijk Team Forensische Opsporing al aanwezig bij de panden, maar konden ze vanwege instortingsgevaar nog niet aan het onderzoek beginnen. Het deels uitgebrande en gesloopte blok was instabiel.

De politie gaat ervan uit dat de brand, die in de nacht van 5 op 6 maart begon, is aangestoken. Dankzij camerabeelden en tips hield de politie zaterdagavond drie verdachten aan. Zij worden verdacht van brandstichting.

In de nacht van 4 op 5 maart woedde ook een grote brand, waarbij een meubelzaak aan de Doctor C. Lelyweg werd verwoest. De politie ziet "vooralsnog geen link" tussen beide branden maar kan dit vanwege het lopende onderzoek nog niet definitief uitsluiten.