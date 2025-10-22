Onderzoek: groot deel AI-antwoorden op nieuwsvragen onbetrouwbaar

GENÈVE (ANP/AFP) - Een groot deel van de antwoorden die AI-chatbots geven op nieuwsvragen blijkt niet accuraat te zijn. Dat meldt de NOS op basis van een internationaal onderzoek waaraan de publieke omroep (NPO) heeft meegedaan, samen met 21 andere publieke omroepen uit Europa, Canada en de VS.

Vier grote AI-chatbots, ChatGPT, Gemini, Copilot en Perplexity, kregen dertig nieuwsvragen voorgeschoteld. Aan bijna de helft (45 procent) van de antwoorden mankeerde iets. "AI-assistenten bootsen journalistieke autoriteit na, maar zonder de journalistieke nauwgezetheid", zegt een van de deelnemende omroepen. De chatbots gebruikten verouderde informatie, noemden vaak de bron niet, schreven citaten niet toe aan een bron, verzonnen gebeurtenissen of citaten of brachten meningen als feit. Alle chatbots maakten feitelijke fouten, concluderen de onderzoekers, vooral ChatGPT en Gemini.

De AI-assistenten kregen onder meer de vragen 'wat is de Oekraïense mineralendeal', 'wie is de paus' en 'waarom waren NASA-astronauten gestrand in de ruimte'.