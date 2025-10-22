ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: groot deel AI-antwoorden op nieuwsvragen onbetrouwbaar

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:50
anp221025140 1
GENÈVE (ANP/AFP) - Een groot deel van de antwoorden die AI-chatbots geven op nieuwsvragen blijkt niet accuraat te zijn. Dat meldt de NOS op basis van een internationaal onderzoek waaraan de publieke omroep (NPO) heeft meegedaan, samen met 21 andere publieke omroepen uit Europa, Canada en de VS.
Vier grote AI-chatbots, ChatGPT, Gemini, Copilot en Perplexity, kregen dertig nieuwsvragen voorgeschoteld. Aan bijna de helft (45 procent) van de antwoorden mankeerde iets. "AI-assistenten bootsen journalistieke autoriteit na, maar zonder de journalistieke nauwgezetheid", zegt een van de deelnemende omroepen. De chatbots gebruikten verouderde informatie, noemden vaak de bron niet, schreven citaten niet toe aan een bron, verzonnen gebeurtenissen of citaten of brachten meningen als feit. Alle chatbots maakten feitelijke fouten, concluderen de onderzoekers, vooral ChatGPT en Gemini.
De AI-assistenten kregen onder meer de vragen 'wat is de Oekraïense mineralendeal', 'wie is de paus' en 'waarom waren NASA-astronauten gestrand in de ruimte'.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

Loading