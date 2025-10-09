Starters winnen terrein op koopwoningmarkt, signaleert Kadaster

APELDOORN (ANP) - Starters winnen terrein op de markt voor koopwoningen. Ruim vier op de tien kopers van een woning waren in het eerste halfjaar starters, meldt het Kadaster. In 2018 gingen nog maar drie op de tien woningen naar nieuwelingen op de koopmarkt.

Het Kadaster signaleert dat vooral starters die samen een woning kopen bezig zijn aan een opmars. Deze koppels kopen vaak rijwoningen. Ook slaan ze sinds vorig jaar vaker toe als beleggers voormalige huurappartementen te koop zetten. Doordat veel beleggers van hun huurwoningen af willen, stijgt ook het aandeel starters dat alleen een woning koopt licht, berekende het Kadaster. Deze vaak goedkopere woningen passen vaker in hun budget.

De Nederlandse huizenmarkt heeft jarenlang te maken met hard stijgende prijzen. Dat is ook terug te zien in de verschillende prijzen die starters betalen en huizenbezitters die doorstromen naar een nieuwe woning. Die laatste groep kan vaak de overwaarde van hun oude huis gebruiken voor de aankoop van hun volgende huis.

Sinds 2015 is het prijsverschil tussen beide groepen alleen maar gegroeid. Zo telden doorstromers die samen een huis kochten in het tweede kwartaal van 2025 gemiddeld 640.000 euro neer voor een woning. Dat was bijna 200.000 euro meer dan starters die samen een woning kochten. Bij kopers die solo een huis kochten, was het prijsverschil tussen starters en doorstromers gemiddeld 110.000 euro.