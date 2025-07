Onderzoek: meerderheid Duitsers wil 'Nederlands' vuurwerkverbod

BERLIJN (ANP/DPA) - Een meerderheid van de Duitsers (59 procent) wil in eigen land een vuurwerkverbod zoals in Nederland. Opiniepeiler Forsa onderzocht in opdracht van tijdschrift Stern hoe er in Duitsland gedacht wordt over een vuurwerkverbod. Vrouwen (67 procent) zijn vaker voor een vuurwerkverbod dan mannen (51 procent), komt naar voren uit de enquête die door duizend mensen is ingevuld.

Aanhangers van de linkse partij Die Linke zijn vaker voor een vuurwerkverbod (86 procent) dan aanhangers van het radicaalrechtse Alternative für Deutschland (60 procent), meldt Forsa. Volgens Stern zijn de resultaten representatief.

De Berlijnse afdeling van de Duitse nationale politiebond (GDP) drong in juni nog aan op een verbod op consumentenvuurwerk tijdens oud en nieuw voor heel Duitsland. Er vielen afgelopen jaar tijdens oud en nieuw vijf doden in Duitsland bij ongevallen met vuurwerk.

In Nederland wil het kabinet consumentenvuurwerk verbieden vanaf de jaarwisseling van 2026 naar 2027.