Wat is beter voor je hersenen: vega of vlees?

Maakt het wat uit voor je hersenen als je geen of nauwelijks vlees eet? Een gezond brein vraagt om de juiste voedingsstoffen , zoals omega-3-vetzuren (DHA/EPA), vitamine B12, ijzer, zink en hoogwaardige eiwitten. Vlees bevat van nature veel van deze stoffen, vooral vitamine B12 en ijzer, die belangrijk zijn voor geheugen en concentratie. Een tekort aan B12 kan leiden tot geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang. Creatine uit vlees ondersteunt mogelijk ook de hersenfunctie.

Toch is veel rood of bewerkt vlees ongunstig: het verhoogt het risico op cognitieve achteruitgang en dementie. Het vervangen van bewerkt vlees door vis, noten of peulvruchten verlaagt juist dit risico.

Een vegetarisch of plantaardig dieet bevat meer vezels, antioxidanten en gezonde plantenstoffen, wat goed is voor hart- en bloedvaten. Wel lopen vegetariërs en veganisten risico op tekorten aan vitamine B12 en omega-3-vetzuren, die essentieel zijn voor het brein. Suppletie (B12 en eventueel algenolie voor omega-3-) is dan belangrijk.

Uit onderzoek blijkt dat het mediterraan dieet – rijk aan groenten, fruit, olijfolie, noten, peulvruchten, volkoren granen en vis, en weinig rood vlees – het beste is voor de hersenen. Dit dieet combineert de voordelen van plantaardige voeding met de essentiële voedingsstoffen uit vis en een beetje dierlijk product.