AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse shoppers zijn dit jaar voor het eerst minder enthousiast over koopjesfestijn Black Friday. Het aantal consumenten dat verwacht geld te spenderen op Black Friday is gedaald, aldus onderzoek van ABN AMRO in samenwerking met Q&A Retail onder 1969 consumenten. Consumenten zijn kritischer geworden doordat Black Friday overconsumptie zou stimuleren en nadelig is voor milieu en samenleving.

Uit de peiling komt naar voren dat 57 procent van de respondenten verwacht iets te gaan kopen op Black Friday of Cyber Monday, wanneer veel webshops met kortingsacties komen. Dat is 3 procentpunt minder dan in 2025. Vorig jaar nam uiteindelijk 45 procent van de ondervraagden daadwerkelijk deel aan het uit de Verenigde Staten overgewaaide Black Friday.

Het aandeel respondenten dat de actiedagen geweldig vindt, zakt van 31 naar 23 procent, zegt de bank. Tegelijkertijd groeit de groep die neutraal staat tegenover het koopjesfestijn van 37 naar 44 procent. Het rapport stelt dat nu iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat Black Friday onnodige overconsumptie stimuleert, tegen 48 procent een jaar terug.

Dit jaar valt Black Friday op 27 november. Black Friday wordt tegenwoordig ook veel langer uitgespreid over de gehele maand november. Volgens ABN AMRO was de vroegste concrete Black Friday-campagne van dit jaar die van Adidas op 29 oktober. Grote elektronicaretailers als bijvoorbeeld MediaMarkt volgden begin november.

De meest populaire aankopen met Black Friday zijn kleding, schoenen, elektronica en cadeauartikelen. De meest populaire winkels voor aankopen zijn webshop bol.com en MediaMarkt, aldus het onderzoek.