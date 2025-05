Onderzoek: minstens twee modale inkomens nodig voor koophuis

Het wordt voor Nederlanders met een modaal inkomen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden, constateert De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur is, gerekend met de huidige woningprijzen, inmiddels meer dan twee keer een modaal inkomen nodig om een gemiddelde woning te kopen.

De gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning lag in april op 472.054 euro. Om dat bedrag te kunnen lenen hebben kopers een gezamenlijk jaarinkomen van bijna 100.000 euro nodig, heeft De Hypotheker uitgerekend. Een modaal inkomen is dit jaar 46.500 euro, waarmee ruim twee van deze inkomens nodig zijn. Hierdoor komen alleenstaanden met een modaal inkomen volgens De Hypotheker nauwelijks meer in aanmerking voor een betaalbare koopwoning.

Vijf jaar geleden kostte een huis gemiddeld nog 334.000 euro en was een gezamenlijk inkomen van ongeveer 71.000 euro genoeg om een woning te kopen, blikt de hypotheekadviseur terug. Sindsdien steeg het benodigde inkomen om een gemiddelde woning te kunnen financieren met 40 procent.