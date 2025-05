Tientallen arrestaties in Frankrijk rond crypto-ontvoeringen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft 24 mensen gearresteerd in verband met meerdere ontvoeringspogingen van crypto-ondernemers en hun families. Dat bevestigde een politiebron dinsdag tegen persbureau AFP. De arrestaties vonden maandag en dinsdag plaats.

De arrestaties werden gedaan in verband met een ontvoeringspoging op maandag in de stad Nantes en een poging de dochter en kleinzoon van Pierre Noizat, de topman van het Franse cryptoplatform Paymium, te ontvoeren in mei. Alle aanvallers in de zaak rond de familie Noizat zijn gearresteerd. De poging in Nantes werd voorkomen door de politie. De openbaar aanklager komt waarschijnlijk vrijdag met een verklaring.

De afgelopen maanden vonden meerdere ontvoeringen, of pogingen daartoe, van rijke crypto-ondernemers plaats in Frankrijk. Bij sommige slachtoffers werd een vinger afgesneden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Retailleau, beloofde eerder deze maand om de beveiliging van crypto-ondernemers op te voeren.