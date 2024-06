Onderzoek naar Belgische Bende van Nijvel officieel stopgezet

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt officieel stopgezet, meldde het Belgische parket vrijdag op een persconferentie. "Helaas hebben wij de waarheid niet kunnen bovenhalen", zei federaal procureur Ann Franssen. Het blijft daarmee een mysterie wie verantwoordelijk zijn voor de overvallen en moorden die de bende pleegde tussen 1982 en 1985.

"Jaren van intensief en volgehouden speurwerk hebben helaas niet geleid tot het resultaat waarop we hadden gehoopt, namelijk de identificatie van de daders van de feiten", aldus Franssen. "Dit is niet de boodschap die we wilden brengen, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat geen verdere onderzoeksdaden meer gesteld kunnen worden in het dossier". Ze noemde haar aankondiging "ongetwijfeld een nieuwe mokerslag" voor de slachtoffers en nabestaanden.

De Bende van Nijvel pleegde tussen 1982 en 1985 meerdere brute overvallen, vooral op warenhuizen. Daarbij maakte de bende 28 dodelijke slachtoffers en raakten 40 mensen gewond. Onder meer bij een overval van gemaskerde daders op een supermarktvestiging van Delhaize in Aalst vielen 8 doden.

Emotioneel

Na 40 jaar komt er nu een einde aan het onderzoek. In 2018 werd het door het federaal parket overgenomen. In de laatste vijf jaar zijn er meer dan 1500 tips bekeken, bijna 600 DNA-stalen afgenomen en ruim 2700 vingerafdrukken vergeleken.

Slachtoffers en nabestaanden van de Bende van Nijvel reageerden emotioneel op het nieuws. Ingrid Mulder, die haar zus verloor bij de aanval op 9 november 1985 op de Delhaize van Aalst, zei dat ze zich in de steek voelt gelaten. "Ik geloof wel dat er dingen zijn doodgezwegen. Mij kan je niet wijsmaken dat je na al die jaren niks vindt." David Van de Steen, die als negenjarige zwaargewond raakte en zijn ouders en zus verloor bij dezelfde overval spreekt op Facebook van "een onbekwame en corrupte justitie".

Niet verjaren

Christine Nijs, die haar broertje en nichtje verloor bij de aanval op de Delhaize verwacht dat in de toekomst toch nog meer duidelijk zal worden. "Ik denk dat er ooit nog wel iets gaat komen, maar daders zullen niet meer gestraft worden".

Het dossier wordt nu overgedragen aan de raadkamer, waar het onderzoek formeel wordt afgesloten. Slachtoffers zullen nog inzage krijgen in het dossier en over het volledige onderzoek worden geïnformeerd. Zij kunnen dan nog eventueel om bijkomend onderzoek vragen. De moorden en aanslagen van de Bende van Nijvel kunnen wettelijk niet verjaren na een recente wetswijziging. Als er nieuwe feiten opduiken kan het onderzoek opnieuw worden geopend.