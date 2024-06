Vrijspraak voor verdachten van schietpartij woonwagenkamp Oss

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag beide verdachten vrijgesproken van het doodschieten van Peter Netten (30), in juni 2018, op een woonwagenkamp in Oss. Wegens "gebrek aan overtuiging" kan zij niet vaststellen wie er verantwoordelijk was voor de dood. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist tegen de 30-jarige Anton R. voor doodslag.

De schietpartij in Oss was volgens het OM het gevolg van "misschien wel een van de stompzinnigste ruzies ooit", ontstaan na een feest. Slachtoffer Netten zou er boos over zijn geweest dat hij niet naar huis was gebracht door Kaan D. (28), de medeverdachte van R. De ruzie ontaardde in een gevecht, dat zou zijn besloten met het afvuren van vijf kogels op Netten.

D. bekende enkele dagen later dat hij de schutter was. Dat verhaal is volgens het OM voorgekookt door Martien R., de vader van Anton en een beruchte Brabantse crimineel. Ook de rechtbank vermoedt dat D. zijn medeverdachte daarmee uit de wind wilde houden: "Dat zegt nog niet dat hij degene is geweest die het schot loste." Het onderzoek is volgens de rechtbank op allerlei manieren gemanipuleerd om de waarheid te verdoezelen. Ze legde wel vijftien dagen cel op aan D. voor de mishandeling van Netten.