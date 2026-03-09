ECONOMIE
Onderzoek naar burgemeester Crans-Montana na dodelijke brand bar

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 11:07
CRANS-MONTANA (ANP/AFP) - De burgemeester van het Zwitserse Crans-Montana, Nicolas Féraud, wordt onderzocht vanwege de dodelijke brand tijdens de jaarwisseling in een bar in de stad, melden Zwitserse media. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven. Naast de burgemeester worden volgens Zwitserse aanklagers ook vier andere voormalige en huidige lokale functionarissen onderzocht.
De burgemeester moet zich onder meer verantwoorden voor dood door schuld, het opzettelijk in gevaar brengen van andermans leven en brandstichting door schuld. Na de brand werd bekend dat de bar sinds 2019 niet meer was geïnspecteerd. Het OM vermoedt dat de brand is ontstaan doordat champagneflessen met sterretjes te dicht bij het plafond werden gehouden.
In totaal wordt er onderzoek gedaan naar negen personen, onder wie twee lokale veiligheidsfunctionarissen en de twee eigenaren van de bar.
