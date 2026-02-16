Onderzoek naar explosie Utrecht afgerond, resultaten bij het OM

UTRECHT (ANP) - Het onderzoek van de politie naar de explosie in de Utrechtse Visscherssteeg van donderdag 15 januari is afgerond. Dat schrijft het Utrechtse college in een brief aan de gemeenteraad. De resultaten van het onderzoek liggen nu bij het Openbaar Ministerie, dat ze beoordeelt.

In de brief spreekt het gemeentebestuur niet over de oorzaak van de explosie. Wanneer het Openbaar Ministerie met de resultaten van het politieonderzoek komt, wordt ook niet duidelijk.

Verder is in de brief te lezen dat alle getroffen bewoners inmiddels een nieuwe plek hebben gevonden om te wonen. Voor een aantal is dat 'een tijdelijke situatie'.

Van de ondernemers in de buurt heeft een groot deel de bedrijfsactiviteiten inmiddels weer opgestart, al gebeurt dat bij sommige ondernemers volgens het gemeentebestuur nog in 'aangepaste vorm'. Twee ondernemers kunnen niet op korte termijn terugkeren.