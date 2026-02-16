De nieuwe cryptowinter kan jaren duren: dit is waarom

Niet de volgende hype, maar de vraag waarom herstel dit keer traag kan zijn—door cyclusdynamiek, hefboomhandel en afkoelende institutionele steun.

De cryptomarkt is weer in de stand “winter”. Na een piek rond 126.000 dollar zakte Bitcoin terug richting 60.000–70.000: grofweg een halvering, precies het soort klap dat eerdere bearmarkten inluidde. Het opvallende is niet alleen de daling, maar de verdamping van belangstelling: handelsvolumes zijn volgens analisten bijna gehalveerd en de stemming sloeg om naar paniek.[

Dat is het recept voor een langdurige dip. In de cryptowereld werkt vertrouwen als brandstof: als het op is, duurt het vaak maanden voordat nieuw geld weer durft in te stappen. Kaiko Research beschrijft bovendien dat bearmarkten historisch vaak zes tot twaalf maanden nodig hebben om een overtuigende bodem te vormen—met tussendoor meerdere oplevingen die weer stuklopen.

Wat speelt er precies

Een klassieke “FTX-achtige” klap lijkt deze keer niet de directe oorzaak; analisten wijzen juist op een cocktail van factoren. Zo was er een eerdere flashcrash (met veel speculatie op geleend geld) die de markt kwetsbaar maakte: zodra koersen dalen, worden hefboomposities gedwongen afgebouwd en versnelt de verkoop. En waar institutionele partijen eerder als vangnet golden, is dat vangnet niet gegarandeerd: er zijn signalen dat ook daar verkoopdruk kan ontstaan.

Wat betekent dit