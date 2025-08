Deze 40 beroepsgroepen worden het hardst geraakt door AI-chatbots

Het zal geen verrassing zijn dat AI-chatbots behoorlijk goed zijn in taal. Maar een rivier baggeren of zieken verplegen? Dat kunnen ze voorlopig nog niet. Uit nieuw onderzoek van Microsoft blijkt welke beroepen het meest en minst overlappen met de vaardigheden van generatieve AI. Spoiler: wie zijn geld verdient met praten of schrijven, moet uitkijken (naar een nieuwe baan).

Microsoft analyseerde 200.000 gesprekken tussen Amerikaanse gebruikers en de eigen Copilot-chatbot. Daaruit bleek dat banen die draaien om het verstrekken en overbrengen van informatie – zoals tolken, tekstschrijvers, historici, telemarketeers, klantenservice-medewerkers, data- en marktanalisten – het meest overlappen met wat AI kan. “Onze research laat zien dat AI veel taken ondersteunt, vooral op het gebied van onderzoek, schrijven en communicatie, maar het betekent niet dat AI een volledige baan kan uitvoeren”, zegt hoofdonderzoeker Kiran Tomlinson tegen Business Insider.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich beroepen waarbij AI nog weinig kan uitrichten, zoals verpleegassistenten, afwassers en mensen die gevaarlijke stoffen opruimen. Deze functies vereisen fysieke arbeid en menselijk contact, twee dingen waar chatbots niet bepaald in uitblinken.

Grote veranderingen op komst

Opvallend genoeg doet het onderzoek géén uitspraken over de toekomst van werk. Gaan deze beroepen verdwijnen of vind er juist groei plaats? Daarover verschillen techleiders van mening. “Het is belangrijk dat we blijven onderzoeken wat de maatschappelijke en economische impact is”, zegt Tomlinson.

Wat wel duidelijk is: AI raakt vooral kantoorbanen. Ben je een groot deel van de dag naar een scherm aan het kijken, dan voel je de verandering het eerst.

Hieronder is een lijst met 40 beroepsgroepen te zien die in het onderzoek naar voren komen meest overlappend met de vaardigheden van generatieve AI: