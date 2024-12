Onderzoek oud EU-commissaris Didier Reynders gaat door

BRUSSEL (ANP) - Het onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken van voormalig EU-commissaris Didier Reynders gaat door. Over aard en omvang van het onderzoek door justitie worden geen verdere mededelingen gedaan, zegt een woordvoerder van het parket van Brussel.

In het kader van het onderzoek zijn huiszoekingen geweest, bevestigt de woordvoerder. Ze benadrukt dat tijdens een onderzoek het vermoeden van onschuld "onverkort geldt". De woordvoerder verwacht niet dat er de eerstkomende weken of zelfs maanden mededelingen worden gedaan over het verloop en de resultaten van het onderzoek.

De Belgische politie verdenkt Reynders van witwassen. Hij zou jarenlang loten van de Belgische Nationale Loterij hebben gekocht om de winsten daaruit wit te wassen, meldden Follow the Money en de Belgische krant Le Soir dinsdagavond.

Naast de huiszoekingen is Reynders tot laat dinsdagavond door de politie verhoord, schrijven deze media. Het witwasonderzoek zou al maanden lopen. De Belgische justitie heeft met de huiszoekingen en het verhoor gewacht tot het mandaat van Reynders afliep. Dat gebeurde zondag 1 december, waardoor de Belg zijn bescherming als Europees Commissaris verloor.