Geopereerde wielrenner Evenepoel wil sterker terugkomen

BRUSSEL (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel is succesvol geopereerd aan de verwondingen die hij dinsdag tijdens een trainingsrit heeft opgelopen. "Ik ben gefocust om sterker terug te komen", laat de Belgische wielrenner via Instagram weten. "De comeback start nu."

Evenepoel heeft breuken aan een rib, rechterschouderblad en rechterhand overgehouden aan zijn botsing met een bestelbusje. Nader onderzoek bracht later ook nog kneuzingen aan beide longen en een uit de kom geschoten sleutelbeen aan het licht. Hij werd na de botsing naar het ziekenhuis in Anderlecht gebracht, waar de breuken werden vastgesteld. De 24-jarige Belg werd vervolgens verplaatst naar het ziekenhuis in Herentals, waar de andere verwondingen werden geconstateerd. Hij werd daar ook geopereerd.

Evenepoel was met een trainingsrit in de Belgische regio Gooik voorzichtig in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij zijn botsing met een bestelbusje van postbedrijf Bpost brak zijn fiets in tweeën. Het is nog onduidelijk hoelang hij rust moet houden. "Met een breuk in mijn rib, schouderblad en hand, kneuzingen aan mijn longen en een ontwricht sleutelbeen zijn ook alle ligamenten in de buurt gescheurd", weet hij. "Het zal een lang avontuur worden, maar ik ben helemaal gefocust om sterker terug te komen. Stap voor stap."

Afgelopen zomer werd Evenepoel in Parijs olympisch kampioen op zowel de wegrit als de tijdrit.