VS-gezant Witkoff ontmoet donderdag Oekraïense delegatie in Miami

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, ontmoeten donderdag in Florida een Oekraïense delegatie die wordt geleid door Roestem Oemjerov, de chef van de veiligheidsraad van Oekraïne. In de gesprekken staat vrede in Oekraïne centraal. De ontmoeting vindt volgens een Amerikaanse functionaris in de omgeving van Miami plaats.

De Amerikanen proberen de nu ruim drieënhalf jaar durende oorlog in Oekraïne te beëindigen. Eerder op woensdag zei Trump dat ook de Russische president Vladimir Poetin dat wil. Trump zei ook geen idee te hebben wat er nu gaat gebeuren. "We gaan het zien."

Het Kremlin zei woensdag dat Poetin heeft ingestemd met sommige van de Amerikaanse voorstellen voor vrede in Oekraïne. Maar een aantal andere voorstellen zou hij hebben verworpen. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov is dit normaal in een onderhandelingsproces en zijn de Russen bereid om zo vaak af te spreken met de Amerikanen als nodig is voor een akkoord.

Dinsdag spraken Witkoff en Kushner nog urenlang met Poetin in Moskou. Een Kremlinwoordvoerder zei dat dat gesprek geen doorbraak had opgeleverd.