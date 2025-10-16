Onderzoek: Volt scoort het best op persvrijheid, PVV het slechtst

AMSTERDAM (ANP) - Volt scoort het hoogst op het gebied van persvrijheid, gevolgd door D66, PvdD en GroenLinks-PvdA. PVV heeft de laagste score. Dat meldt Free Press Unlimited donderdag op basis van eigen onderzoek naar partijprogramma's, ingediende moties en stemgedrag.

De onderzoekers benaderden persvrijheid vanuit een breed perspectief, door te kijken naar thema's als bestrijding van desinformatie, bescherming van journalisten, ondersteuning van een pluriform medialandschap en internationale inzet voor persvrijheid. De analyses leidden tot rapportcijfers.

Het onderzoek brengt niet alleen de woorden van partijen in kaart, maar ook hun daden om de persvrijheid te beschermen. De PVV scoort daarbij een 1,9 voor het partijprogramma en een 3,4 voor moties en stemgedrag. De VVD is volgens de onderzoekers een "interessant geval", met respectievelijk een 6,3 en een 5,4 op die punten. De VVD is de enige partij met een voldoende tegenover een onvoldoende. Ook bij Volt laat de motiescore (8,2) een negatievere houding zien tegenover persvrijheid dan het partijprogramma (9,4), maar de cijfers blijven ruim voldoende.

DENK heeft het grootste positieve verschil tussen woorden (4,7) en daden (7,4). Ook bij GroenLinks-PvdA is dit verschil te zien: een 6,9 tegenover een 8,6.

'Zorgwekkend'

Bijna alle partijen willen een veilige digitale samenleving, stellen de onderzoekers. Maar partijen als DENK, JA21 en PVV noemen de bestrijding van desinformatie niet. FVD en SGP betwijfelen het bestaan van desinformatie of zien maatregelen daartegen als censuur of overheidsbemoeienis.

Volt, D66 en PvdD hebben als enige partijen concrete voorstellen in hun partijprogramma's voor de veiligheid van journalisten. Free Press Unlimited vindt dit "zorgwekkend", omdat de "veiligheid van journalisten ook in Nederland achteruitgaat".

'Hoeksteen'

In de programma's van Volt en D66 staan concrete plannen om persvrijheid wereldwijd te beschermen. PVV, FVD, SGP en BBB zijn sceptisch over mensenrechtenverdragen, of verwerpen deze. Dit komt de persvrijheid volgens de onderzoekers niet ten goede omdat mensenrechten verbonden zijn met de toegang tot betrouwbare informatie.

"Het is verontrustend dat sommige politieke partijen voorstellen doen die persvrijheid actief onder druk zetten, wetende dat een vrije en veilige pers de hoeksteen is van onze democratie. Wanneer journalisten worden geïntimideerd, aangevallen of beperkt in hun werk, raakt dat niet alleen de media zelf, maar de samenleving als geheel", aldus Free Press Unlimited.