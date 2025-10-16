Drankenconcern Pernod heeft last van zwakke vraag in China

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een zwak kwartaal achter de rug. Het bedrijf achter onder meer Absolut vodka en Martell cognac had last van een verminderde vraag in China en het wegwerken van overtollige voorraden in de Verenigde Staten.

De omzet van Pernod Ricard is in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 14,3 procent gedaald tot 2,4 miljard euro. In China werden de grootste verliezen geboekt; daar daalde de verkoop met ruim een kwart. In Europa namen de verkopen licht af.

Pernod Ricard verwacht dat de duty-freeverkoop van cognac de komende maanden zal herstellen. Dat komt nadat Pernod en andere drankenbedrijven zoals Rémy Cointreau hebben afgesproken om de prijzen in China boven een minimumniveau te houden, waardoor ze werden vrijgesteld van antidumpingheffingen. China had de duty-freeverkoop van cognac eerder stopgezet als vergelding voor Europese tarieven op Chinese elektrische auto's.