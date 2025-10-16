ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drankenconcern Pernod heeft last van zwakke vraag in China

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 9:18
anp161025067 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een zwak kwartaal achter de rug. Het bedrijf achter onder meer Absolut vodka en Martell cognac had last van een verminderde vraag in China en het wegwerken van overtollige voorraden in de Verenigde Staten.
De omzet van Pernod Ricard is in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 14,3 procent gedaald tot 2,4 miljard euro. In China werden de grootste verliezen geboekt; daar daalde de verkoop met ruim een kwart. In Europa namen de verkopen licht af.
Pernod Ricard verwacht dat de duty-freeverkoop van cognac de komende maanden zal herstellen. Dat komt nadat Pernod en andere drankenbedrijven zoals Rémy Cointreau hebben afgesproken om de prijzen in China boven een minimumniveau te houden, waardoor ze werden vrijgesteld van antidumpingheffingen. China had de duty-freeverkoop van cognac eerder stopgezet als vergelding voor Europese tarieven op Chinese elektrische auto's.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

gandr-collage (18)

Matan en Avinatan: De gruwelverhalen uit de tunnels van Hamas

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading