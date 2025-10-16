EIB: 75.000 nieuwe voltijdse arbeidskrachten nodig in de bouw

DEN HAAG (ANP) - De komende jaren zijn 75.000 nieuwe voltijdse arbeidskrachten nodig in de bouw. Ongeveer 50.000 arbeidskrachten kunnen vanuit de opleidingen worden aangetrokken, terwijl 25.000 extra arbeidskrachten vanuit de zij-instroom moeten worden georganiseerd, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) na onderzoek.

"Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt in de bouwsector naar verwachting groot in de komende jaren", concludeert het instituut.

De arbeidsproductiviteit in de bouw staat al een aantal jaren onder druk, onder meer omdat veel ervaren vakmensen met pensioen gaan. Daarnaast blijkt het lastig om jonge, goed opgeleide bouwvakkers aan te trekken. "Terwijl de bouw als geheel nog steeds terrein wint binnen de technische opleidingen, begint de rek er langzamerhand uit te lopen. Hierdoor zal de bouw geleidelijk meer mensen moeten aantrekken vanuit andere sectoren en vanuit het buitenland", aldus het EIB.