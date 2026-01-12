ECONOMIE
NS schaalt dienstregeling dinsdag weer op

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 15:22
UTRECHT (ANP) - De NS gaat dinsdag grotendeels weer de reguliere dienstregeling rijden. De vervoerder kampte sinds begin januari met grote problemen door sneeuw en bevroren wissels. Anderhalve week lang konden treinen daardoor niet het normale rooster rijden.
Op dinsdag 6 januari werd na meerdere dagen van ontregeling en uitval voor het eerst een geplande, afgeschaalde dienstregeling gehanteerd. De NS noemt dit de winterdienstregeling, waarbij per traject twee tot maximaal vier treinen per uur rijden.
Sinds maandag dooit het en dus verwacht NS "nagenoeg alle treinen te kunnen rijden". Maar er zijn nog wel minder treinen beschikbaar. Herstelwerkzaamheden hebben achterstand opgelopen, omdat treinen door het winterse weer niet bij de werkplaatsen kwamen, legt NS uit. Sommige trajecten moeten het dinsdag en de rest van de week nog doen met minder treinen. Daar kunnen de ritten drukker zijn.
Het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren, blijft voorlopig nog van kracht.
