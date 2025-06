Onderzoekers verwachten meer kernwapens na jarenlange daling

STOCKHOLM (ANP/DPA/RTR) - Het aantal kernwapens gaat na decennia van daling weer stijgen, verwachten onderzoekers. Bijna alle negen landen die de verwoestende wapens bezitten, zijn volgens het toonaangevende onderzoeksinstituut SIPRI bezig hun arsenalen te moderniseren en uit te breiden.

Met het einde van de Koude Oorlog kwam er in de jaren negentig ook een einde aan de wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie. Ze spraken af hun voorraden kernwapens te verminderen. Maar nu "zien we een heldere trend naar de toename van nucleaire arsenalen", concludeert SIPRI. Het instituut constateert ook "scherpere retoriek" en het verscheuren van verdragen over wapenbeheersing.

Zowel Rusland als de VS is bezig het kernarsenaal te moderniseren, aldus SIPRI. En er voegt zich een derde grootmacht bij. China heeft inmiddels meer atoomwapens dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samen.