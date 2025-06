Weer veel slachtoffers gemeld bij ophalen hulpgoederen in Gaza

RAFAH (ANP/AFP) - De hulpdiensten in de Gazastrook melden dat opnieuw doden zijn gevallen toen mensen stonden te wachten op hulpgoederen. Een woordvoerder van de burgerbescherming vertelde AFP dat twintig mensen omkwamen en meer dan tweehonderd personen gewond raakten. Hij stelde dat troepen van de "bezetting" het vuur openden, verwijzend naar Israël. De Israëlische krijgsmacht zegt te proberen te achterhalen wat precies is gebeurd.

In de Gazastrook worden hulpgoederen tegenwoordig uitgedeeld via een omstreden nieuw systeem. Inwoners moeten naar een handjevol distributiecentra van de door Israël en de VS gesteunde Gaza Humanitarian Foundation. Dat betekent dat ze vaak kilometers door gevaarlijke gebieden moeten lopen. Bij het ophalen van hulpgoederen zijn herhaaldelijk doden gevallen. Dit keer zouden mensen zijn omgekomen die naar een distributielocatie in Rafah wilden gaan.