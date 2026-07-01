Onderzoekers verwachten 'sterke toename' woningbouw

DEN HAAG (ANP) - De woningbouw neemt de komende twee jaar sterk toe, verwacht onderzoeksbureau ABF. Uit de aantallen vergunningen en bouwprojecten leiden de onderzoekers af dat het dieptepunt van nieuwe woningen achter de rug is.

Naar verwachting worden volgend jaar 91.000 en in 2027 bijna 100.000 woningen opgeleverd. Daar staat tegenover dat er ook jaarlijks zo'n 10.000 woningen worden gesloopt. In de jaren na 2027 zou het tempo van woningbouw weer iets afnemen.

De onderzoekers tellen ook woningsplitsen en het verbouwen van kantoren tot nieuwbouw. Dit in tegenstelling tot het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar de nieuwbouwcijfers dus lager uitvallen.

De verwachtingen zijn naar boven bijgesteld vergeleken met hetzelfde onderzoek vorig jaar. Dat komt grotendeels door de huurbevriezing die het toenmalige kabinet had aangekondigd, waardoor corporaties veel minder geld zouden overhouden om te investeren in nieuwe woningen. Dat het plan is geschrapt, zorgt nu voor hogere voorspellingen.

Problemen als stikstof, drukte op het stroomnet en regels over afstand tot geitenhouderijen zijn volgens de inschattingen maar een "beperkt" obstakel voor woningbouw. Daar zeggen de onderzoekers zelf al bij: "Mogelijk is deze veronderstelling te optimistisch."

Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan noemt de cijfers "goed nieuws voor de mensen op zoek naar een woning en een opsteker voor iedereen die hard werkt aan het oplossen van deze crisis". Ze wil "nauw en intensief samenwerken" met anderen om te voorkomen dat de aantallen na 2027 terugzakken. Voor stikstofmaatregelen en ruimte op het stroomnet is ze grotendeels afhankelijk van haar kabinetsgenoten.