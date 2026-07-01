Trump meldt zeker 1,2 miljard dollar inkomsten uit crypto in 2025

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2025 naar eigen zeggen minstens 1,2 miljard dollar (1,05 miljard euro) verdiend met activiteiten rond crypto en memecoins. Dit blijkt uit zijn recentste jaarlijkse opgave van financiële belangen.

Trump meldde een opbrengst van meer dan 588 miljoen dollar uit de verkoop door World Liberty Financial, het cryptobedrijf waarvan hijzelf, zijn zonen en Steven Witkoff - een topdiplomaat in zijn regering - medeoprichter zijn. Zach Witkoff, de zoon van de speciale gezant, fungeert als CEO. Daarnaast gaf Trump aan 636 miljoen dollar aan royalty's te hebben ontvangen van Celebration Coins.

Het 927 pagina's tellende document, dat dinsdag werd vrijgegeven door het Amerikaanse Office of Government Ethics, biedt inzicht in zijn omvangrijke imperium, waaronder inkomsten uit zijn hotels, golfresorts en cryptocurrency-ondernemingen.