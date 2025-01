Onderzoekers vragen leider Zuid-Korea om aanhouding ex-president

SEOUL (ANP/ASFP/DPA) - Zuid-Koreaanse onderzoekers vragen waarnemend president Chong Sang-mok zich in te spannen voor de aanhouding ex-president Yoon Suk-yeol. Vrijdag mislukte een poging Yoon te arresteren door toedoen van de presidentiële garde en enkele andere eenheden. Volgens de speciale anticorruptiedienst moet Chong de garde bevelen de aanhouding niet te belemmeren.

Er loopt een onderzoek tegen Yoon, omdat hij afgelopen maand plotseling een militaire noodtoestand uitriep in een conflict met de oppositie. Hij werd door het parlement gedwongen de noodtoestand snel weer in te trekken. De manoeuvre leidde tot felle protesten en tot de afzetting van Yoon. Minister van Financiën Chong Sang-mok neemt nu de taken van president waar.