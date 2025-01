Winter Vol liefde-deelnemer onthult: "Ik ben gewoon gecast"

Misschien kun je je uit het vorige seizoen van Winter Vol liefde Edith nog herinneren in de Oostenrijkse Alpen? Bij haar kwam Mike op bezoek. Die was dus gecast, zo zegt hij zelf. En volgens hem was hij niet de enige.

Mike van der Vlis stond ingeschreven bij een castingbureau van RTL en hoopte op een rolletje in Mocro Maffia. In plaats daarvan werd hij gebeld door het bekende datingprogramma. “Voor Edith hadden zich niet veel mensen aangemeld”, vertelt Mike in Weekend. “Met alle respect, ik vind haar persoonlijk ook niet zo aantrekkelijk. Dus RTL zat natuurlijk een beetje met de handen in het haar: wat moeten we nu?”

Hij vertelt verder: "RTL had z’n eigen castingbureau ingeschakeld en zo kwamen ze uiteindelijk bij mij uit. Ze vroegen: ‘Is deze vrouw iets voor jou?’ Ik zei meteen: ‘Nee dat is helemaal niks voor mij.’ Ik val sowieso niet op vrouwen met korte, pittige kapsels en dat soort fratsen. Ze vroegen of ik er in ieder geval nog even over wilde nadenken en vertelden me de volgende dag terug te bellen.”

"Een paar dagen later belden ze wéér, op zondagavond, en vroegen of ik de volgende dag naar hun kantoor wilde komen. Ik dacht: waarom niet? Ze zouden voor alles zorgen, inclusief eten. En dat deden ze ook: er stond een wijntje en sushi voor me klaar op tafel. Nou, die donderdag zat ik in het vliegtuig naar Oostenrijk…”

En toen begon de rol van zijn leven. “Het enige wat ik acteerde, was dat ik deed alsof ik haar leuk vond. Maar op een gegeven moment was ik de enige die nog overbleef. Toen werd het wel moeilijker, vooral een-op-een. Ik werd heel afstandelijk."

Edith geloofde Mike echter volledig en wilde hem zelfs zoenen. “Gelukkig heeft ze dat niet gedaan, want dat had ik niet chill gevonden”, aldus Mike.

Bron: Weekend