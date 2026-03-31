Onderzoeksmedia komen met geluidsopname Szijjártó en Lavrov

BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó werkte samen met Rusland om oligarchen van Europese sanctielijsten te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Letse onderzoeksplatform The Insider en onder meer het Poolse Frontstory. Ook zou het gaan om bedrijven en banken.

In nieuw opgedoken telefoonfragmenten is te horen hoe Szijjártó belt met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Daarin wordt onder meer besproken hoe Szijjártó druk wil uitoefenen om de zus van de Russische mijnbouwmagnaat Alisjer Oesmanov geschrapt te krijgen van sanctielijsten, op verzoek van Lavrov. Szijjártó sluit af met de opmerking dat hij "altijd tot beschikking staat" van Lavrov.

Szijjártó raakte recentelijk in opspraak vanwege beschuldigingen dat hij met Rusland contact zou onderhouden over EU-aangelegenheden. Szijjártó's partij Fidesz, eveneens de partij van premier Viktor Orbán, wees direct naar Oekraïne las drijvende kracht achter de publicaties. Szijjártó deed de aantijgingen direct af als nepnieuws.

Spionage

Naar de journalist die de zaak aan het licht bracht, heeft Boedapest onderzoek ingesteld. Hij wordt verdacht van spionage in opdracht van Oekraïne.

Hongarije geldt als zeer Russischgezind en blokkeert binnen de EU onder meer een miljardenlening aan Oekraïne. De komende verkiezingen in Hongarije worden elders in Europa nauwgezet gevolgd, ook vanwege geluiden dat Rusland een campagne zou hebben opgezet om Orbán in het zadel te houden. Vooralsnog staat diens tegenstrever Péter Magyar voor in de peilingen.

Die laatste zei half februari te zijn onderworpen aan een lastercampagne, om de aangekondigde publicatie van een sekstape van hem en zijn ex-vriendin. Magyars tegenstanders zouden hem daarmee in diskrediet willen brengen.