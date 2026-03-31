Meeste motorrijders slecht of niet verzekerd voor letsel, vooral deze groep

De meeste Nederlandse motorrijders rijden zonder aanvullende dekking voor letselschade (SVO). Uit een analyse van 3.091 motorverzekeringen, uitgevoerd door Vergelijkdirect.com, blijkt dat 73% van de motorrijders de weg opgaat zonder schadeverzekering opzittenden.

Wie zonder deze bescherming (ernstig) letsel oploopt, kan te maken krijgen met kosten voor eigen rekening die kunnen oplopen tot boven de €100.000. Bij arbeidsongeschiktheid biedt de standaardverzekering bovendien geen dekking voor letsel. Het risico is bijzonder groot voor jonge motorrijders: zij zijn het vaakst betrokken bij ongevallen.

Jongeren lopen het grootste risico

Voor dit onderzoek zijn 3.091 afgesloten motorverzekeringen geanalyseerd, waarbij gekeken is naar het type dekking, de leeftijd van de bestuurder, de cataloguswaarde van het voertuig en de woonplaats. Hieruit blijkt dat vooral jonge motorrijders het meeste risico lopen: 73% van de 18- tot 25-jarigen, de groep die statistisch gezien het vaakst betrokken is bij motorongevallen, rijdt zonder schadeverzekering voor opzittenden. Volgens Lorenz Ruizendaal, expert motorverzekeringen bij Vergelijkdirect.com, is er een duidelijke kloof tussen risico en dekking: “Veel motorrijders kiezen wel voor dekking van hun motor , maar niet voor zichzelf. Juist bij letsel kunnen de kosten snel oplopen, terwijl daar vaak geen aanvullende verzekering voor is afgesloten.” Ook bij oudere leeftijdsgroepen blijft het afsluiten van een aanvullende dekking achter: 69% van de 26–40-jarigen, 73% van de 41–60-jarigen en maar liefst 83% van de 60-plussers rijdt zonder schadeverzekering voor opzittenden.

Kans op arbeidsongeschiktheid aanzienlijk

Letsel dat leidt tot arbeidsongeschiktheid komt relatief vaak voor bij motorongevallen. Peter-Hugo de Groot, commercieel directeur van Ratio Letselschade, waarschuwt: ‘Veel motorrijders onderschatten hun kwetsbaarheid. Van de klanten die wij helpen blijkt dat ongeveer 10% van de motorongevallen leidt tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.’ Daarbij verschilt de mate van bescherming sterk per verzekeraar: vergoedingen en voorwaarden lopen uiteen, waardoor vergelijkbare verzekeringen in de praktijk heel anders kunnen uitpakken na een ongeval . Vergelijkdirect.com benadrukt het belang van actief motorverzekeringen vergelijken en dringt er bij verzekeraars op aan hun dekkingen te verbeteren, zelfs als dit gepaard gaat met een hogere premie, om de bescherming van motorrijders te vergroten.

Gelderland rijdt het vaakst zonder letseldekking

Op basis van gegevens van Vergelijkdirect.com is onderzocht hoe motorrijders zich per provincie verzekeren tegen letselschade. Binnen de vijf provincies met de meeste afgesloten motorverzekeringen valt op dat Zuid-Holland het hoogste aandeel motorrijders heeft dat kiest voor een schadeverzekering opzittenden: 31% van de rijders. Het laagste aandeel ligt in Gelderland, waar ongeveer 27% van de motorrijders deze dekking selecteert. Daarnaast speelt de waarde van de motor een rol: bij motoren boven €15.000 kiest 45% van de rijders voor een extra letselschadeverzekering, terwijl dat bij motoren onder €5.000 slechts 20% is.