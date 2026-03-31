Koert H. ontkent brandstichting Arnhemse binnenstad

ARNHEM (ANP) - Koert H. (58) ontkent dat hij brand heeft gesticht in de binnenstad van Arnhem. H. is van de drie verdachten de enige die daarvoor nog in voorarrest zit. Volgens het Openbaar Ministerie heeft H. met twee medeverdachten in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar een container met papier en karton in brand gestoken, waarna het vuur oversloeg en tien panden verwoestte.

De mannen waren op weg naar de nachtwinkel om sigaretten te kopen. Op camerabeelden zou te horen zijn dat H. in de Varkensstraat tegen de medeverdachten zegt: "Hee, laten we dat ding in de fik steken", waarop Ricky N. (42) zou hebben geantwoord: "Ja, kunnen we wel even doen ja." Mark V. (31), die rokend op de beelden is te zien, heeft bij de politie verklaard dat hij heeft gezien dat H. het afval in brand stak.

"Het is niet de waarheid. Ik had namelijk geen aansteker bij me", zei H. op de eerste zittingsdag in de rechtbank in Arnhem. "Het is een zware beschuldiging. Ik heb het niet gedaan." Hij zegt dat ze zijn doorgelopen zonder brand te stichten.

De overbuurman van H. heeft bij de politie verklaard dat hij tijdens de brand drie mannen op het balkon van H. zag staan en dat ze in de richting van het oplaaiende vuur wezen. Volgens de buurman waren ze in een vrolijke stemming en wezen ze joelend elke voorbijrazende brandweerauto in de richting van de brand. H. en V. zeiden in de rechtbank dat ze zich niet kunnen herinneren dat ze op het balkon hebben gestaan.