Onderzoeksraad assisteert Britten bij onderzoek vliegtuigcrash

DEN HAAG (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is betrokken bij het onderzoek naar het ongeluk met een Nederlands vliegtuigje, zondagavond bij luchthaven London Southend. Het onderzoek is direct na de crash opgestart "conform internationale protocollen", laat een woordvoerster weten.

De Britse Air Accidents Investigation Branch heeft de leiding over het onderzoek, zegt de woordvoerster. Er zijn geen OVV-onderzoekers ter plaatse in Engeland, maar de onderzoeksraad kan vanuit Nederland "assisteren met de vragen die de Britten stellen".

Het vliegtuigje van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Zeusch Aviation stortte kort na het opstijgen neer. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten, dat Lelystad als bestemming had.