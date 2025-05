Onduidelijkheid over begin overleg Oekraïne - Rusland in Turkije

ISTANBUL (ANP/RTR) - Er heerst onduidelijkheid over de start van het overleg tussen Oekraïne en Rusland in Turkije. Het Russische staatspersbureau TASS meldt op basis van een bron dat de aanvangstijd rond 09.00 uur is, maar een Oekraïense functionaris verklaart dat de landen geen starttijd zijn overeengekomen.

Het begin om 09.00 uur is "niet gepland en niet waar", aldus een functionaris van de Oekraïense veiligheids- en defensieraad. TASS meldt ook dat de Russische delegatie is aangekomen in Istanbul. De gesprekken zouden achter gesloten deuren plaatsvinden in het Dolmabahcepaleis.