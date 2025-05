RTL verwacht voor eind juni goedkeuring voor overname door DPG

LUXEMBURG (ANP) - RTL Group denkt binnen ongeveer anderhalve maand goedkeuring te krijgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de Nederlandse activiteiten te laten overnemen door mediaconcern DPG Media. RTL meldt bij de kwartaalcijfers de toestemming nog dit kwartaal te verwachten. De ACM zei in mei vorig jaar diepgaander onderzoek te doen naar de deal, omdat die grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse mediasector.

Het Belgische DPG Media is de uitgever van kranten als het AD, de Volkskrant en Trouw, maar heeft ook nieuwssite NU.nl en radiozender Qmusic in handen. RTL Nederland is onder meer verantwoordelijk voor de zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z en het streamingplatform Videoland. De ACM maakte zich zorgen over de gevolgen die de samenvoeging kan hebben voor de kwaliteit van het nieuwsaanbod in Nederland.

Het Financieele Dagblad meldde woensdag dat de toezichthouder neigt naar goedkeuring en dat de zorgen met afspraken op te lossen zijn. Zo zou DPG onder meer hebben toegezegd dat de websites en redacties van RTL Nieuws en NU.nl de komende tien jaar strikt gescheiden blijven. In de kwartaalresultaten houdt RTL echter nog een slag om de arm over toestemming voor de deal.

Talpa

Eerder wilde RTL zijn Nederlandse tak laten fuseren met mediabedrijf Talpa, maar de ACM weigerde daarvoor in 2023 een vergunning te geven. De vrees was dat er een te machtige speler op de markt voor commerciële televisie zou ontstaan.

RTL Group boekte afgelopen kwartaal 1,3 miljard euro omzet, 2 procent minder dan een jaar eerder. Het mediaconcern wijt dit vooral aan lagere opbrengsten uit de films, series en documentaires van zijn productiehuis Fremantle en lagere inkomsten uit tv-reclames. Het concern had eind maart 7,1 miljoen betalende abonnees voor zijn streamingdiensten, een stijging van ruim 18 procent. De resultaten zijn exclusief de activiteiten van RTL Nederland.